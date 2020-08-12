МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Предприятие госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область) начало подготовку к промышленной переработке отработавшего уран-циркониевого ядерного топлива, применявшегося на отечественных атомных ледоколах, рассказали РИА Новости на "Маяке".

Переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) — высокотехнологичный процесс, направленный на минимизирование радиационной опасности ОЯТ, безопасную утилизацию неиспользуемых компонентов, выделение полезных веществ и обеспечение их дальнейшего использования.

Технологий переработки уран-циркониевого ядерного топлива до недавнего времени не было, и оно за несколько десятилетий накопилось в больших количествах. Такое топливо использовалось, например, в реакторных установках атомных ледоколов. Обладание этими технологиями позволит "Маяку" стать первым в мире предприятием, овладевшим технологиями переработки ОЯТ любого типа.

"С 2013 года начались работы по поиску и экспериментальным проверкам технических решений в рамках разработки технологии переработки ОЯТ транспортных и исследовательских установок с топливной композицией из уран-циркониевого сплава. До начала проведения исследований в мировой практике промышленных предприятий этот вид топлива не перерабатывался", — рассказал начальник исследовательской лаборатории Центральной заводской лаборатории "Маяка" Андрей Конников.

По его словам, "специфичность поведения уран-циркониевой композиции в процессе растворения, а также циркония на протяжении всей технологической цепочки не позволяла обеспечить полноценный процесс переработки".

В процессе научных изысканий прорабатывалось несколько различных подходов, проведен большой цикл работ по созданию уникальной технологии. В результате лабораторных исследований был подобран оптимальный режим на основе комбинированного электрохимического и химического процесса, позволяющий провести полное растворение материала, отметил Конников.

"В 2019 году на комплексе РТ-1 ФГУП "ПО "Маяк" на основе разработанной технологии осуществлена успешная опытная переработка уран-циркониевого топлива. Комплексный подход переработки ОЯТ на предприятии позволил нивелировать технологические трудности химического поведения циркония. Переработка полученных растворов на протяжении всей технологической цепочки прошла без каких-либо осложнений", — добавил Конников.

Появление новых компетенций на "Маяке" способствует снижению экологической напряжённости, связанной с так называемым "ядерным наследием", пояснил он. "Освоение комбинированной технологии на предприятии позволило начать подготовку к переработке этого вида ОЯТ", — добавил Конников.

Как отметил в свою очередь заместитель директора радиохимического завода по перерабатывающему производству "Маяка" Андрей Миндеров, в ближайшие годы, после разработки и внедрения комплекса необходимого оборудования, будет начато освоение процессов переработки уран-циркониевого ОЯТ в промышленных масштабах.

"Новый комплекс оборудования должен обеспечить возможности переработки всех видов уран-циркониевого отработавшего ядерного топлива, в том числе ОЯТ атомных ледоколов, хранившееся в свое время на плавучих технических базах "Лотта" и "Лепсе", — подчеркнул Миндеров.

Уран-циркониевая топливная композиция рассматривается в качестве перспективной в атомной энергетике. Поэтому освоение промышленной переработки уран-циркониевого ОЯТ поможет получить российской атомной отрасли дополнительные конкурентные преимущества на мировых рынках переработки отработавшего ядерного топлива.

"Производственное объединение "Маяк" — первый промышленный объект отечественной атомной отрасли. Он был создан для получения оружейного плутония, необходимого для создания советского атомного оружия. Приоритетные направления работы "Маяка" в настоящее время — переработка отработавшего ядерного топлива, производство изотопов и средств радиационного контроля, выполнение государственного оборонного заказа.