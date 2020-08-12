МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Объекты "зеленой" энергетики в РФ по сравнению с 2015 годом в прошлом году стали строить в 9 раз чаще, тренд на замену устаревших и дорогих угольных и атомных электростанций на генерацию на основе возобновляемых источников энергии все больше набирает обороты теперь и в РФ, следует из исследования Neosun Energy, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"По сравнению с 2015 годом объекты, функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2019 году стали строить в 9 раз чаще. На их долю впервые пришлась почти треть новых запущенных в эксплуатацию проектов в России", — говорится в исследовании.

"Возобновляемые источники энергии уже не альтернативные, фактически они все больше заменяют собой устаревшие и дорогие угольные и атомные электростанции в мире. Этот тренд набирает обороты и в России", — прокомментировал данные генеральный директор Neosun Energy Илья Лихов.

Как отмечают аналитики, в минувшем году в мире на проекты ВИЭ пришлось почти 75% всех новых запущенных в эксплуатацию объектов генерации, при этом 90% из них — солнечные и ветровые электростанции. Россия поддерживает эту тенденцию. "Даже два года назад прогнозировать такое было сложно. В 2018 году на возобновляемые источники энергии в нашей стране приходилось всего 7,6% введенного нового генерирующего оборудования, но по итогам 2019 года доля выросла до 29,1% (почти в 4 раза)", — добавляется в исследовании.

Большая часть построенных в минувшем году объектов ВИЭ пришлась на солнечные электростанции (57%) (в 2017 году — 29%). Вторую строчку заняли гидроэлектростанции (38%) (в 2017 году — 64%), а третью — ветроэлектростанции (5%) (в 2017 году — 7%), поясняют эксперты.

"Росту доли таких проектов на рынке энергетики будут способствовать дальнейшее снижение капитальных затрат при строительстве объектов ВИЭ, скорость их ввода в эксплуатацию и сокращение сроков окупаемости", — считает Лихов.

Neosun Energy — международная высокотехнологичная компания, производитель солнечных батарей и литий-ионных аккумуляторов нового поколения, разработчик автономных энергосистем, солнечных электростанций и систем хранения энергии для коммерческих и промышленных предприятий.