МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Специалисты Росприроднадзора обнаружили поврежденные топливные резервуары и аварийные технические трубопроводы, нефтяные смеси из которых могут попасть в водные объекты, на площадке "Норильсктрансгаза", расположенной на севере Красноярского края, говорится в сообщении ведомства.

Опасные для окружающей среды объекты, как сообщается, были обнаружены в ходе проверки предприятий, находящихся в Арктической зоне. Проверка была начата по инициативе президента России Владимира Путина после ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске. ЧП произошло на предприятии принадлежащим компании "Норникель". "Норильсктрансгаз" также принадлежит "Норникелю".

"Проверкой установлено, что резервуарные парки, включая межцеховые трубопроводы, находятся в неудовлетворительном состоянии: не обеспечивается поддержание параметров устойчивости и надежности строительных конструкций, а также исправность оснований, фундаментов, строительных конструкций инженерных технических сетей, имеются вмятины на днищах резервуаров, разрушены основания фундаментов некоторых резервуаров, трубопроводы не прилегают к опорам строительных конструкций, имеют многочисленные провисания и застойные зоны, деформации", — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что технологические трубопроводы частично проложены по водному объекту, что несет угрозу его разгерметизации в результате движения ледяных масс. Опорные конструкции фундаментов эстакад технологических трубопроводов, по данным Росприроднадзора, частично разрушены. Погрузка нефтепродуктов на причальных сооружениях осуществляется по шланговой системе без автоматической системы блокировки при внезапном отходе судна, отметили в федеральной службе.

"На промышленных площадках отсутствуют дренажная система и канализация для сбора производственно-дождевых сточных вод, нефтеулавливающие устройства и средства сбора нефтеразливов, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду", — говорится в сообщении Росприроднадзора.

Как отмечается, прибрежная защитная полоса реки Большая Хета захламлена строительным мусором. По результатам анализов природной воды выявлены превышения содержания загрязняющих веществ, что, по словам ведомства, указывает на наличие негативного влияния недостаточно очищенных сточных вод, поступающих в водный объект.

Ранее на объекте "Норильсктрансгаза" произошло попадание 34,5 тонны топлива в водные объекты. Росприроднадзор рассчитал предварительную сумму ущерба от разлива — 130 миллионов рублей.