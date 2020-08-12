МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре на нефтепроводе в Октябрьском районе ХМАО, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В результате возгорания на нефтепроводе насосной станции в Октябрьском районе, по предварительным данным, пострадали три человека, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь возгорания составляет порядка 150 квадратных метров. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Нягань.

Позднее собеседник агентства уточнил, что вблизи места пожара находились восемь человек, их судьба выясняется. "Из нефтепровода фонтан 15 метров, горят разлив и рядом стоящий сепаратор", — добавил он. Борьбу с огнем ведут 31 человек и восемь единиц техники.