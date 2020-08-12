МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит информацию о росте цен на авиакеросин, но подозревает авиакомпании в нежелании покупать его на бирже, сообщает ведомство.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта ранее обратилась к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиатопливо в российских аэропортах в августе-сентябре. Минтранс РФ после этого сообщил, что на следующей неделе обсудит скачок цен на авиатопливо с Минэнерго, ФАС, авиакомпаниями и поставщиками.

"В настоящее время в ФАС России официально не поступали обращения от Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Минтранса России в части проведения проверки роста цен на авиакеросин. Вместе с тем, в связи с публикацией в газете "Известия", ведомство инициирует проверку достоверности информации в статье об изменении цен, а в случае ее подтверждения установит причины такого роста", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, по состоянию на 10 августа 2020 года оптовая (биржевая) цена на авиакеросин на 30% ниже цены, зафиксированной на аналогичную дату прошлого года. По данным постоянно проводимого ФАС России мониторинга, у авиакомпаний отсутствуют сложности в обеспечении авиакеросином в аэропортах.

"Несомненно, необходимо пресекать злоупотребления в этой сфере, учитывая, что стоимость топлива напрямую влияет на конечную стоимость авиабилетов и доступность авиауслуг для граждан Российской Федерации. Мы полагаем, что эта ситуация может быть вызвана нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупать его на торгах", — приводятся в сообщении слова начальника управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армена Ханяна.