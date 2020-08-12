МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" закрыла сделку по продаже "Русгидро" 7,68% акций Сахалинской энергетической компании (СЭК) за 1 миллиард рублей, следует из материалов "Роснефти".

"Полное фирменное наименование… организации, право распоряжаться определенным количеством голосов… которой прекращено у эмитента: Открытое акционерное общество "Сахалинская энергетическая компания". Доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, до наступления соответствующего основания: 7,68%….после наступления соответствующего основания: 0%", — указывается в материалах.

В начале июля совет директоров "Русгидро" одобрил выкуп у "Роснефти" 7,68% акций Сахалинской энергетической компании за 1 миллиард рублей. Уточнялось, что "Русгидро" купит 1 миллион акций СЭК по 1 тысяче рублей за ценную бумагу, после чего её доля в компании вырастет до 34,62% с 26,94%. Затем эти акции будут внесены в уставный капитал "РАО ЭС Востока" для последующей консолидации на балансе "Сахалинэнерго" контрольного пакета акций СЭК. При этом ценные бумаги будут внесены в качестве оплаты допэмиссии акций "РАО ЭС Востока" в пользу "Русгидро".

Как поясняли в "Русгидро", покупка реализуется в рамках соглашения между этой компанией, "РАО ЭС Востока" и правительством Сахалинской области о консолидации энергетических активов региона на базе "Сахалинэнерго", которое было подписано в 2017 году.

Сахалинская энергетическая компания — заказчик-застройщик, ранее реализовавший инвестпроекты на территории Сахалинской области, в том числе строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, а также сетевой инфраструктуры.