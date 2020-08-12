МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Русгидро" 20 августа обсудит подготовку и проведение годового собрания акционеров, следует из материалов компании.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 августа 2020 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров общества", — говорится в материалах.

Также совет директоров на заседании обсудит годовой отчет компании за 2019 год и годовые бухгалтерскую и финансовую отчетности по итогам 2019 года.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.