ВАШИНГТОН, 12 авг /ПРАЙМ/. Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи заявил, что по мнению США, Россия добивается того, чтобы самой добывать нефть на северо-востоке Сирии.

"Эти нефтяные поля находятся в не очень хорошем состоянии. Мы будем оказывать всяческую поддержку, оборонную поддержку по обеспечению стабильности в этих районах. Но деньги (на восстановление инфраструктуры — ред.) должны идти по линии международных организаций, а не от нас", — сказал Маккензи, выступая по видеоконференции в Институте мира в Вашингтоне.

"По нашему мнению, эти богатства должны оставаться там. С другой стороны, по моему мнению, Россия хочет добывать там нефть", — добавил он.

В конце июля американский сенатор Линдси Грэм сообщил, что сирийские курды заключили с американской компанией соглашение о модернизации нефтяных месторождений на северо-востоке республики, сославшись на информацию, полученную от командира "Сирийских демократических сил" генерала Мазлума Кобани. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил наличие такого соглашения во время заседания комитета сената по иностранным делам. При этом стороны не уточняли, о какой компании идет речь.

Как заявил официальный представитель МИД Сирии, Дамаск считает это соглашение не имеющим юридической силы.