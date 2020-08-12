КИЕВ, 12 авг /ПРАЙМ/. Украина в июле возобновила экспорт электроэнергии в Белоруссию впервые с сентября 2014 года, передает в среду пресс-служба Укрэнерго.

"Экспорт электроэнергии в июле 2020 года составил 133 миллиона кВт/ч, что на 30% больше, чем в июне. Отметим, что 85,7% электроэнергии в июне экспортировалось в Польшу (114 миллионов кВт/ч). В то же время объемы экспорта в июле превысили импорт в 6,1 раза. Кроме этого, впервые с сентября 2014-го возобновился экспорт электроэнергии в Белоруссию. Данный показатель за июль составил 12 миллионов кВт/ч — 9% от всего объема экспорта", — сообщается в релизе.

Сообщается, что за указанный период восстановился экспорт электроэнергии в Румынию и Словакию, который суммарно составляет 1,9% от всего экспорта. Уточняется, что экспорт в энергосистемы России и Молдавии в июле 2020-го не осуществлялся.