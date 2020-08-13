ВАШИНГТОН, 13 авг /ПРАЙМ/. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил санкций против Белоруссии

В интервью, текст которого распространил госдепартамент, Помпео спросили, будут ли введены санкции против Минска или приостановлены поставки нефти.

"Я уверен, что мы все эти вещи рассмотрим. Но важны критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать, не только односторонне как Соединенные Штаты, но в многостороннем формате, чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа — вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках (нефте)продуктов. Эти вещи еще не определены", — сказал Помпео.