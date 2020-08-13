АНАДЫРЬ, 13 авг /ПРАЙМ/. Сегодня есть много вопросов с энергообеспечением Чукотки и Дальнего Востока в целом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе доклада о работе плавучей АЭС "Академик Ломоносов".

"Сегодня есть очень много вопросов, связанных с энергообеспечением, собственно говоря, и Чукотки, и вообще Дальнего Востока", — сказал он.

Мишустин в четверг прибыл в столицу Чукотского автономного округа, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку.

По информации пресс-службы кабмина, в четверг в Анадыре Мишустин посетит ряд социальных и производственных объектов, пообщается с их сотрудниками, а также встретится с главой Чукотки Романом Копиным. Как ожидается, в этот день премьер проведет в регионе совещание.

В последующие дни глава правительства посетит Петропавловск-Камчатский, Магадан и Благовещенск, где также запланированы несколько совещаний, осмотр различных объектов и встречи с руководителями регионов и общественностью.