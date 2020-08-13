АНАДЫРЬ, 13 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по возвращении в Москву ожидает от главы Минэнерго РФ Александра Новака доклад относительно тарифа на электроэнергию плавучей АЭС "Академик Ломоносов", так как пока она достаточно дорогая, а снизить стоимость, по словам представителя "Росатома", получится только при полной загрузке станции.

"Надо вернуться к этому вопросу тогда и по приезду рассмотреть с участием "Росатома". Вы мне тогда доложите, Александр Валентинович, по приезду, доложите просто ситуацию",- сказал Мишустин в ходе доклада о работе АЭС.

Перед докладом Мишустин отметил, что по выработке киловатт-часа "Академик Ломоносов" серьезно дороже, но подчеркнул, что "Росатом" согласился взять на себя соответствующие издержки, чтобы не произошло роста тарифа.

В ходе доклада первый замгендиректора "Росатома" Александр Локшин пояснил, что "Академик Ломоносов" и Билибинская АЭС работают параллельно, позднее должна остаться только плавучая АЭС. Вследствие этого нагрузка на нее возрастет. При полной загрузке тариф должен стать приемлемым.

"Так не пойдет… Для тех, кто здесь живет и для юридических лиц и для людей, собственно говоря, мы не должны энерготариф делать выше. Мы договаривались об этом с Алексеем Дмитриевичем Лихачевым (глава Росатома — ред.) перед отъездом сюда. Ему звонил министр финансов, он обещал нам в этом смысле, что "Росатом" будет покрывать соответствующие издержки", — добавил глава правительства.

Новак, говоря о Билибинской АЭС, отметил, что первый блок уже выведен из эксплуатации, три остальных блока будут выведены из эксплуатации в августе 2023 года.