АНАДЫРЬ, 13 авг /ПРАЙМ/. Руководство ГДК "Баимская" выступает за неизменность тарифа на электроэнергию для Баимского горно-обогатительного комбината (ГОКа) на Чукотке на протяжении длительного времени, сообщил председатель совета директоров компании Олег Новачук.

"Для нас ключевым вопросом сегодняшнего дня, одним из самых больших вопросов, является гарантированный тариф на электроэнергию", — сказал Новачук на совещании у премьера РФ Михаила Мишустина о ходе строительства Баимского ГОКа.

Он отметил в связи с этим, что "Новатэк" согласился инвестировать в строительство электростанции для обслуживания комбината.

"Для нас важно, чтобы эти цены на электричество были стабильными на протяжении какого-то солидного времени", — добавил Новачук.

Ранее, в июле, вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что энергоснабжение Баимского ГОКа будет, вероятно, обеспечено СПГ-станцией "Новатэка", в ближайшее время решение будет принято.

В мае министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщало, что Минвостокразвития, Минэнерго, "Русгидро" и "Новатэк" выбрали два варианта энергоснабжения ГОКа. Первый — обеспечение из Магаданской энергосистемы с выводом из консервации оборудования на Аркагалинской ГРЭС. Второй — сооружение новой ТЭС в порту на мысе Наглейнын мощностью 356 мегаватт на базе плавучей СПГ-электростанции. Как отмечал глава Минвостокразвития Александр Козлов, на основании проведенной предварительной оценки, менее затратен по капитальным вложениям и по тарифным последствиям второй вариант.

Освоение месторождений Баимской рудной зоны предполагает строительство ГОКа и всей необходимой инфраструктуры. Медный проект приобрела казахстанская компания KAZ Minerals.