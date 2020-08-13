МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" принял решение о прекращении участия в болгарской компании Overgas Inc, говорится в материалах российского газового холдинга.

"Согласовать прекращение участия ПАО "Газпром" в АО "Овергаз Инк.", — указывается в сообщении.

"Согласовать отчуждение в пользу АО "Овергаз Инк.": принадлежащих ПАО "Газпром" 490 (четырехсот девяноста) обыкновенных именных наличных голосующих акций АО "Овергаз Инк." номинальной стоимостью 500 (пятьсот) болгарских левов каждая, общей стоимостью 245 000 (двести сорок пять тысяч) болгарских левов, что составляет 0,49% капитала АО "Овергаз Инк.", по цене 151 900 (сто пятьдесят одна тысяча девятьсот) евро; принадлежащих ООО "Газпром экспорт" 49 510 (сорока девяти тысяч пятисот десяти) обыкновенных именных наличных голосующих акций АО "Овергаз Инк." номинальной стоимостью 500 (пятьсот) болгарских левов каждая, общей стоимостью 24 755 000 (двадцать четыре миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч) болгарских левов, что составляет 49,51% капитала АО "Овергаз Инк.", по цене 15 348 100 (пятнадцать миллионов триста сорок восемь тысяч сто) евро", — добавляется в материалах.

Неофициальная информация о намерении продать принадлежащую "Газпрому" и "Газпром экспорту" долю в 50% в частной болгарской Overgas появлялась еще в 2015 году, но планы не были осуществлены. Тогда сообщалось, что после продажи единственным владельцем Overgas станет "Овергаз холдинг".