МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания RWE AG в первом полугодии 2020 года нарастила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 21,7% в годовом выражении — до 1,01 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании.

В пересчете на одну акцию прибыль компании в отчетном периоде составила 1,64 евро против 1,35 евро годом ранее. Выручка поднялась за полугодие на 1%, до 6,579 миллиарда евро. Выработка энергии сократилась в первом полугодии на 12,5%, до 64,5 миллиарда кВт.ч. Компания объясняет такую динамику ухудшением рыночных условий для электростанций, работающих на буром и каменном угле, повлияли также конкуренция на рынке газа и кризис, вызванный пандемией коронавируса.

По итогам второго квартала компания получила чистую прибыль в 282 миллиона евро против убытка год назад в 131 миллион евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,46 евро против убытка в 0,21 евро в прошлом году. Выручка снизилась на 1,5% в годовом выражении — до 2,721 миллиарда евро.

RWE также сообщила, что по-прежнему ожидает скорректированный показатель EBITDA в 2020 году на уровне 2,7-3 миллиарда евро.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. Штат компании составляет около 19,7 тысячи человек.