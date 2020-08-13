МИНСК, 13 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен побывать на Белорусской АЭС и принять участие в ее запуске, сообщает агентство Белта.

"B настоящий момент мы реализуем крупнейший инвестиционный проект в истории страны — возводим Белорусскую атомную электростанцию. Строительство первого энергоблока завершено, в реактор загружены кассеты с топливом. Впереди еще один важнейший этап — включение атомной станции в энергосистему страны и выход первого энергоблока на полную мощность", — приводит Белта слова Лукашенко.

Как пишет агентство, "Лукашенко заявил, что намерен побывать на БелАЭС и принять участие в ее запуске".

Президент Белоруссии также отметил, что завершается модернизация белорусских нефтеперерабатывающих предприятий — "Нафтана" и Мозырского НПЗ. Он напомнил, что в стране реализуется стратегия развития нефтехимического комплекса до 2030 года.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.