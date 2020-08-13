МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Доходы членов правления "Газпрома" в первом полугодии увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,054 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по РСБУ.

При этом заработная плата членов правления упала на 20% год к году, до 363,584 миллиона рублей, но премии выросли в 1,8 раза, до 602,87 миллиона, а иные виды вознаграждений увеличились в 5,8 раза — до 88,368 миллиона рублей.

В состав правления "Газпрома" входят 14 человек. В 2019 году доходы членов правления упали вдвое — до 1,332 миллиарда рублей.