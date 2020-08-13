МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. "Газпром" снизил поставки газа в Турцию в первом полугодии в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,733 миллиарда кубометров, говорится в отчете компании по РСБУ.

"Турция: 4,733 миллиарда кубометров природного газа", — сообщается в отчете.

В целом поставки в Европу в первом полугодии, согласно использованной в отчете методике, выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 78,936 миллиарда кубометров газа.

В том числе в Западной Европе "Газпром" реализовал газа на 20% меньше, чем за этот период в 2019 году: 60,092 миллиарда кубометров, также сообщается в отчете. Больше всего было поставлено газа в Германию (20,131 миллиарда кубометров), Италию (9,986 миллиарда), Австрию (6,599 миллиарда) и Францию (5,725 миллиарда кубометров). В Великобританию компания поставила 3,001 миллиарда кубометров газа, Бельгию — 1,31 миллиарда, Грецию — 1,294 миллиарда.

В Центральной Европе за те же полгода "Газпром" реализовал 17,73 миллиарда кубометров газа, что 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В частности, в Венгрию было поставлено 3,736 миллиарда кубометров, в Польшу — 4,407 миллиарда, в Чехию — 2,576 миллиарда, Словакию — 3,79 миллиарда, Хорватию — 0,956 миллиарда, Болгарию — 1,033 миллиарда, Сербию — 0,524 миллиарда кубометров газа.

Объем продаж сжиженного природного газа (СПГ) по контрактам "Газпром экспорта" составил за полгода 499 миллионов кубометров, а через трейдинговые "дочки" Gazprom Marketing & Trading Singapore и Gazprom Global LNG — 4,544 миллиарда кубометров.