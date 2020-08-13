МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России с 3 по 9 августа увеличилась на 2 копейки по сравнению с предыдущей неделей — до 45,66 рубля за литр, а дизельное топливо подешевело на 1 копейку, до 48,04 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным статистического ведомства, к 10 августа средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 выросла на 2 копейки, до 43,1 рубля за литр, Аи-95 — на 3 копейки, до 46,86 рубля за литр, Аи-98 — на 6 копеек, до 52,79 рубля за литр.

Рост цен на бензин автомобильный отмечен в 33 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал во Владивостоке – на 0,9% и Назрани – на 0,8%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 7 центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Курске – на 0,3%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.

Производство бензина в РФ с 3 по 9 августа снизилось на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей — до 799,7 тысячи тонн, дизтоплива — увеличилось на 0,6%, до 1,535 миллиона тонн.