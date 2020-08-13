МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Свыше 100 населенных пунктов, в которых проживают более 45 тысяч человек, остались без газоснабжения в Ивановской области после повреждения трактором отвода газопровода, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о возгорании трактора и находящейся рядом опоры ЛЭП после повреждения отвода газопровода диаметром 270 миллиметров возле населенного пункта Малое Кунистино в Приволжском районе.

"В результате происшествия в Фрунзенском районе без газоснабжения в 104 населенных пунктах остались свыше 7 тысяч жилых домов, в которых проживают 45,3 тысячи человек и 48 социально значимых объектов ", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Приволжском районе, где произошла авария, газоснабжение потребителей осуществляется по сниженным параметрам.