ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что план США ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока 2", отвечает интересам Таллина.

"Я думаю, что шаги, которые помогут заблокировать "Северный поток 2", отвечают интересам Эстонии, и логика действий США мне понятна", — сказал Рейнсалу порталу эстонского телерадиовещания ERR. Он также отметил, что среди европейских стран нет единого мнения относительно строительства газопровода.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.

В июле госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Кроме того, в июле палата представителей конгресса США и сенат страны одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.