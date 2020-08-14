14 августа. (Dow Jones). Фондовые индексы США в четверг преимущественно снизились. Согласно статистике, за минувшую неделею меньше американцев подали заявки на пособие по безработице, что может говорить об ускорении восстановления на рынке труда США.

Днем ранее S&P 500 вплотную приблизился к рекордному уровню, который был установлен до введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса, но не преодолел эту планку. Индекс вырос по итогам восьми из предыдущих девяти сессий.

"Я мог бы сказать, что не удивлен такому росту и привести его обоснования, но в действительности все озадачены тем, как быстро произошло восстановление", – говорит директор Citi Personal Wealth Management Шон Снайдер о близости S&P 500 к рекордному максимуму.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 80,12 пункта, или 0,3%, до 227896,72 пункта. S&P 500 снизился на 6,92 пункта, или 0,2%, до 3373,43 пункта. Nasdaq Composite вырос на 30,27 пункта, или 0,3%, до 11042,50 пункта.

За неделю, которая завершилась 7 августа, число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 963 000, тогда как предыдущие 20 недель число заявок держалось выше 1 миллиона. Так, неделей ранее было подано 1,186 млн заявок. Экономисты полагали, что на минувшей неделе число первичных заявок на пособие по безработице составило 1,1 миллиона. Однако текущие увольнения, вероятно, являются постоянными в противовес временным увольнениям и отпускам без содержания, которые практиковались в начале пандемии.

Старший экономист Oxford Economics Лидия Буссур обрадована тем, что число заявок оказалось меньше 1 миллиона, но отмечает, что "оно остается пугающе высоким". "Рынок труда по-прежнему серьезно страдает из-за кризиса", – признает она.

В прошлом месяце истек срок действия программы помощи, в рамках которой безработным еженедельно выплачивали дополнительно по 600 долларов. Инвесторы опасаются, что теперь у населения будет меньше свободных средств, что скажется на потребительских расходах и на состоянии экономики в целом.

"Экономика нуждается в новом налогово-бюджетном стимулировании, – говорит Буссур. – В противном случае деловая активность рискует замедлиться, а рынок труда вновь утратит импульс к росту". Буссур считает, что мер поддержки, о которых в выходные объявил президент США Дональд Трамп, недостаточно с учетом состояния экономики.

Надежда на скорую реализацию новой программы помощи населению меркнет. Вчера конгрессменам не удалось разрешить противоречия, переговоры могут забуксовать до сентября. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что стороны "очень далеки от соглашения". Демократы готовы возобновить переговоры лишь в том случае, если республиканцы согласятся выделить на поддержку экономики значительно больше 1 трлн долларов.

Представители Федеральной резервной системы США в среду вновь призвали правительство быстрее согласовать программу стимулирования экономики. Президент ФРС-Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что региональные и местные органы власти нуждаются в дополнительной помощи, чтобы избежать сокращения перечня госуслуг и увольнения муниципальных служащих.

В США за день было зафиксировано почти 56 000 новых случаев заражения коронавирусом – это максимальное количество за последние четыре дня. Хотя, согласно статистике, рост числа заражений ускорился лишь в пятой части штатов, в некоторых стали проводить меньше тестов на коронавирус.

Акции производителя сетевого оборудования Cisco Systems снизились на 11%. Его прогноз на текущий квартал не оправдал ожиданий аналитиков. Также стало известно, что финансовый директор Келли Крамер уходит в отставку.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 0,714% с 0,669% в среду.

Золото повысилось в цене на 1,1% до 1956,70 доллара за тройскую унцию. Волатильность, которая началась в последние дни, сохраняется. До этого золото дорожало целый месяц, его цена поднялась на небывалую высоту.

"Мы оставляем в портфеле золото, так как сохраняются факторы неопределенности, реальные процентные ставки низки, а инфляция может оказаться выше, чем ожидалось", – говорит директор SYZ Private Banking по инвестиционным решениям для состоятельных клиентов Люк Филип. Однако он считает, что краткосрочный потенциал роста цен на золото ослаб. Два дня назад он продал часть золота в своем портфеле, чтобы зафиксировать прибыль.

Нефть марки WTI подешевела на 1% до 42,24 доллара за баррель. Международное энергетическое агентство сегодня выступило с прогнозом о том, что мировой спрос в 2020 году снизится сильнее, чем ожидалось ранее, из-за значительного числа новых случаев заражения коронавирусом в нескольких крупных экономиках.

На азиатских рынках акций динамика была смешанной. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng завершили торги вблизи флэтовой линии. Японский Nikkei 225 вырос на 1,8% благодаря тому, что местный индекс цен производителей за июль, который отслеживает изменения производственных расходов, превзошел ожидания.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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