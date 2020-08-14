ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг /ПРАЙМ/. Уровень газификации на Камчатке наиболее близок к среднероссийским, но все равно достаточно низок, генерирующие мощности на Дальнем Востоке сильно изношены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Несмотря на колоссальные запасы природного газа, две трети теплоэлектростанций на Дальнем Востоке до сих пор работают на угле. Уровень газификации здесь заметно ниже даже здесь, на Камчатке, где в принципе он наиболее близок к среднероссийским показателям", — сказал Мишустин на совещании, посвященном развитию электроэнергетики Дальнего Востока.

Он отметил, что генерирующие мощности на Дальнем Востоке фактически "сильно изношены".