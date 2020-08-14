ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг /ПРАЙМ/. До конца года необходимо актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации Дальнего Востока, ситуации в сфере газификации в ДФО от региона к региону очень разная, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Считаю, что развивать газовую инфраструктуру нужно, конечно, с учетом местных особенностей. Необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации и сделать это нужно до конца текущего года", — сказал он в ходе совещания об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока.

Он отметил, что ситуации в сфере газификации на Дальнем Востоке от региона к региону очень разная.

"Здесь ситуация от региона к региону различается кардинально. Где-то есть природный газ, где-то есть мощности для сжиженного газа, а в Магаданской области, к примеру, вовсе нет объектов газового хозяйства вообще", — пояснил он.