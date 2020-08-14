ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг /ПРАЙМ/. Спрос на электроэнергию на Дальнем Востоке растет, поэтому необходимо обновлять и генерацию, и сети, развивать переработку газа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Если в прошлом году энергопотребление в России хоть ненамного, но снижалось, примерно на 1,3%, то на Дальнем Востоке спрос на электроэнергию только увеличивается, это более чем 2,7%", — сказал Мишустин на совещании по электроэнергетике и газификации ДФО.

По его словам, это означает, что растет нагрузка и на существующие мощности.

"Соответственно, нужно обновлять и объекты генерации, и магистральные сети, развивать переработку газа, вкладываясь в создание крупных комплексов, как тот, который планируется создать в Амурской области. Причем нужно это делать, конечно, с учетом современных реалий и современных технологий", — добавил глава правительства.