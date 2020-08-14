ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэнерго РФ до 1 сентября внести на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе.

"Что касается бизнеса, то есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года. Но при этом вводим и дополнительные механизмы, которые позволят лучше и точнее учесть интересы потребителей. Неизменными энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса. Для потребителей, которые работают в ТОРах и Свободном порте Владивосток, а также в других территориях, перечень которых, соответственно, позже будет утверждать правительство Российской Федерации", — сказал он на совещании об электроэнергетике и газификации ДФО.

"Что касается остальных, для них в законе предусмотрены сроки, в течение которых тарифы на электроэнергию будут постепенно доведены до уровня экономически обоснованного. Например, для предприятий топливно-энергетического комплекса и драгоценных камней и металлов – в течение трех лет. Соответствующий законопроект подготовлен, и здесь я попросил Минэнерго до 1 сентября, соответственно, внести его на рассмотрение в правительство", — добавил Мишустин.

Для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году ввели механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими. Сейчас тарифы в регионе субсидируются за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.

Механизм выравнивания тарифов действует до конца 2020 года и касается всех потребителей, кроме населения, тарифы для которого всегда ниже. В настоящее время планируется продление механизма до 2028 года с определенными корректировками.

Минэнерго предлагало ограничить число потребителей, для которых будет вестись выравнивание тарифов. Предполагается, что выравнивание не коснется потребителей, которые финансируются за счет бюджетов всех уровней.