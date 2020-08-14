ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг /ПРАЙМ/. Никаких резких скачков тарифов за электричество на Дальнем Востоке быть не должно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Первый момент, который всех волнует — это тарифы. Сразу оговорюсь — никаких резких скачков в платежах за электричество быть, конечно, не должно", — сказал он в ходе совещания об электроэнергетике и газификации региона.