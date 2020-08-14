ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что стабильное энергообеспечение на Дальнем Востоке необходимо, чтобы запускать новые перспективные проекты, в том числе в рамках территорий опережающего развития.

"Стабильное энергообеспечение крайне необходимо для ускоренного развития северных территорий, для, если хотите, нормальной жизни людей, запуска новых перспективных проектов, в том числе — что мы ожидаем для ДФО — в том числе в рамках территорий опережающего развития", — сказал Мишустин на совещании об электроэнергетике и газификации ДФО.