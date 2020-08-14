ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что эффективная система энергообеспечения необходима для нормальных условий жизни людей на Дальнем Востоке, цены на электроэнергию должны быть доступными для них.

"Надежная, эффективно работающая система энергообеспечения – конечно, это не только нормальная базовая инфраструктура для развития экономики, а прежде всего – нормальные условия жизни для людей. Теплые дома, свет и горячая вода без перебоев, причем всё это должно быть по доступным хотя бы ценам", — сказал Мишустин на заседании по электроэнергетике и газификации ДФО.