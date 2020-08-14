ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует увеличить долю прибыли на выплату дивидендов, совет директоров обсудит это 25 августа, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"Совет директоров 25-го. Мы говорили, что этот вопрос обязательно пересмотрим. В лучшую сторону", — сказал он, утвердительно ответив на вопрос, будет ли это зафиксировано в дивидендной политике.

В конце июля зампред правления компании Марк Джитвэй заявил, что "Новатэк" все еще нацелен увеличить дивидендные выплаты, обсудит этот вопрос на ближайшем заседании совета директоров. В настоящий момент в дивидендной политике компании зафиксировано, что дивиденды "Новатэка" должны составлять не менее 30% нормализованной чистой прибыли по МСФО.