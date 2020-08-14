МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Управление энергетической информации (EIA) пересматривает прогнозы по добыче нефти в США в сторону понижения. Добыча снизится в 2020 и продолжится в 2021 году. Американский СПГ теряет конкурентоспособность на мировом рынке газа.

COVID-19 ЗАСТАВЛЯЕТ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ПРОГНОЗЫ

Согласно последнему краткосрочному прогнозу EIA, добыча нефти в США упадет в этом году на 990 тыс. барр./сут. и составит 11,26 млн барр./сут. В предыдущем июльском прогнозе, EIA ожидало снижения добычи на 620 тыс. барр./сут. Таким образом, прогноз падения добычи был пересмотрен в сторону увеличения более чем в полтора раза. В следующем году снижение продолжится, и добыча составит 11,1 млн барр./сут., что на 1,1 млн барр./сут. меньше, чем 2019 году.

EIA объясняет пересмотр прогноза отсутствием точных оценок негативного влияния COVID-19 на экономику. Снижение экономической активности из-за COVID-19 привело к значительному изменению баланса спроса и предложения на рынке энергоносителей. Августовский прогноз основан на докладе агентства IHS Markit, согласно которому ВВП США в январе-июне 2020 года снизился на 5,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Эксперты агентства надеются, что в третьем квартале рост ВВП возобновится и продлится до конца 2021 год.

Избыточные добывающие мощности и большие запасы будут препятствовать повышению нефтяных цен в ближайшие месяцы, считают эксперты EIA. Средняя цена на Brent во втором полугодии составит $43/барр., но в 2021 году она повысится до $50/барр. Ожидаемая цена на американский эталонный сорт WTI в прогнозе EIA отсутствует.

Согласно оценкам EIA, добыча жидких углеводородов во втором квартале этого года составила 91,8 млн барр./сут. – на 8,6 млн барр./сут. меньше, чем за тот же период 2019 года. Снижение произошло в связи с ограничениями на добычу в странах ОПЕК и падения добычи в США из-за низких мировых цен на нефть.

По данным EIA, во втором квартале 2020 года потребление жидких видов топлива снизилось на 4,1 млн барр./сут., или на 20%, относительно того же месяца прошлого года. Причиной столь значительного снижения стали ограниченная мобильность населения и снижение экономической активности во время COVID-19. Прогнозируется повышение спроса на топливо до конца 2021 года. В третьем квартале потребление в среднем составит 18,9 млн барр./сут. – на 1,8 млн барр./сут. меньше в годовом исчислении. В следующем году потребление вырастет до 20 млн барр./сут., на 1,6 млн барр./сут. больше чем в предыдущем прогнозе, но на 0,4 млн барр./сут. меньше по сравнению с показателем 2019 года.

EIA еще неоднократно придется пересматривать прогнозы по добыче в сторону понижения. Многие западные эксперты уверены, что из-за снижения количества буровых установок и операций ГРП (гидроразрыва пласта), необходимых для введения сланцевых скважин в эксплуатацию, падение добычи нефти в США ускорится.

АМЕРИКАНСКИЙ СПГ ЛИШИТСЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

EIA прогнозирует, что среднесуточный показатель добычи природного газа в 2020 году снизится до 88,7 млрд куб. футов/сут. по сравнению с 92,2 млрд куб. футов/сут. годом ранее. Пик был достигнут в ноябре 2019 года, когда добыча составила 96,2 млрд куб. футов/сут. EIA ожидает, что снижение продолжится до апреля 2021 года, когда добыча составит 82,7 млрд куб. футов/сут. Наибольшее падение прогнозируется на структуре Permian Basin, где вместе с нефтью добывается большое количество попутного газа. Начиная с мая следующего года, добыча начнет медленно расти благодаря повышению цен на углеводороды в США. Средний показатель добычи в следующем году составит 84 млрд куб. футов/сут.

Экспорт СПГ из США в этом году составит 5,5 млрд куб. футов/сут. и 7,3 млрд куб. футов/сут. в 2020 и 2021 году соответственно. Снижение экспорта продолжится до конца лет в связи с падением спроса в мире.

В июле этого года экспорт СПГ из США составил 3,1 млрд куб. футов/сут., что примерно соответствует объему СПГ, вывезенного за рубеж в мае 2018 года. Мощности заводов по производству СПГ в прошлом месяце были загружены только на треть. Цены на природный газ достигли самого низкого уровня за всю историю.

EIA признает, что низкие цены негативно сказались на конкурентоспособности американского СПГ на международном рынке. В результате, потребители отказывались от партий американского СПГ, которые планировалось отгрузить на терминалах в Sabine Pass, Corpus Christi и Freeport LNG. Ожидается, что экспорт СПГ из США останется на низком уровне в течение нескольких ближайших месяцев. По сообщениям из разных источников, зарубежные потребители отказались от поставки 45 партий американского СПГ в августе и 30 партий в сентябре.

Средняя цена на газ в июле на Henry Hub – крупнейшем распределительном центре США, где формируется цена на объемы, поставляемые за рубеж – составила $1,77/млн BTE. EIA ожидает повышения цен на газ в США до конца 2021 года. При этом, самое резкое повышение произойдет предстоящей осенью и зимой – до $2,11/млн BTU в сентябре и до $3,14/млн BTU в феврале. Повышению цен будет способствовать рост спроса на газ зимой и снижение добычи. EIA прогнозирует, что средняя цена на газ составит $2,03/млн BTU в 2020 году и $3,14/млн BTU в 2021 году.

Многие эксперты уверены, что повышение цен на Henry Hub значительно понизит конкурентоспособность американского СПГ на международных рынках – прежде всего в Европе. Более того, из-за снижение добычи США могут столкнуться с дефицитом газа на внутреннем рынке во время пикового спроса.