МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток "Роснефти" по МСФО, приходящийся на акционеров, в первом полугодии составил 113 миллиардов рублей против прибыли в 325 миллиардов рублей годом ранее, во втором квартале прибыль компании составила 43 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Как поясняет компания, сокращение показателя чистой прибыли относительно аналогичного периода 2019 года, вызвано негативным влиянием рыночных колебаний, связанных с СOVID-19, новым соглашением ОПЕК+, а также негативным эффектом от курсовой переоценки (-66 миллиардов рублей).

EBITDA в первом полугодии в годовом выражении сократилась на 54,9%, до 479 миллиардов рублей. "Снижение по показателю EBITDA относительно первого полугодия 2019 года вызвано существенным снижением мировых цен на нефть (-39,5%) на фоне падения спроса на нефть на мировом рынке, сокращением объема реализации нефти и отрицательным влиянием обратного акциза (-142 миллиарда рублей), что было частично скомпенсировано позитивным эффектом трейдинга и снижением административных расходов на 7,2%", — говорится в материалах компании.