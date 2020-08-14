МОСКВА/МИНСК, 14 авг — ПРАЙМ. Никакой забастовки на Белорусской АЭС, вопреки утверждениями ряда белорусских Telegram-каналов, не проводится — на площадке станции все спокойно, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на АЭС.

Ранее в пятницу ряд белорусских Telegram-каналов сообщил о якобы начавшейся забастовке на БелАЭС.

"На площадке станции все абсолютно спокойно. Сообщения забастовке — это просто фейк", — сказал собеседник агентства.

Седьмого августа на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока №1. Всего в активную зону реактора до сентября предстоит загрузить 163 тепловыделяющие сборки.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.