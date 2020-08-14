МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Убыток "Башнефти", приходящийся на акционеров, по МСФО в первом полугодии 2020 года составил 6,363 миллиарда рублей против прибыли в 43,486 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка от реализации (включая прибыль/убыток от совместной деятельности) снизилась на 31,7%, до 290,062 миллиарда рублей. Капзатраты "Башнефти" в первом полугодии составили 31,23 миллиарда рублей, увеличившись на 9% в годовом выражении.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.