МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Никаких объективных причин для роста цен на автомобильный бензин в сентябре до 55-57 рублей за литр на рынке РФ нет, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Президент некоммерческой организации "Приморский топливный союз" Владимир Чирсков заявил изданию РБК на прошлой неделе, что цены на бензин на российских АЗС в сентябре могут вырасти до 55-57 рублей за литр.

"ФАС России предостерегает президента некоммерческой организации "Приморский топливный союз", генерального директора ООО "Комплект-сервис" от совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции… Федеральная антимонопольная служба напоминает, что коммерческим и некоммерческим организациям запрещено осуществлять координацию экономической деятельности, если она может привести, в том числе, к установлению или поддержанию цен", — говорится в сообщении ФАС.

"Подобные неосторожные высказывания, личные суждения могут дезориентировать общество и искажать объективную картину. Особенно следует быть аккуратными в высказываниях экспертам и должностным лицам и воздержаться от подобных заявлений. Никаких объективных причин для такого изменения цен на рынке нет", — заявил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС РФ Армен Ханян, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что ФАС регулярно проводит мониторинг цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в рамках заседаний биржевого комитета по нефти и нефтепродуктам совместно с представителями Минэнерго, крупных нефтяных компаний и экспертов.