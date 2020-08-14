МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Вознаграждения членам правления "Транснефти" за январь-июнь 2020 года составили 837,047 миллиона рублей, снизившись на 2,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, говорится в ежеквартальном отчете компании.

В первом полугодии 2019 года показатель составлял 859,18 миллиона рублей.

Заработная плата членов правления "Транснефти" в первом полугодии 2020 года составила 218,82 миллиона рублей, сократившись почти на 12% по сравнению с показателем годичной давности. Размер премий вырос на 2,9% и составил 617,136 миллиона рублей.

Объем льгот упал почти в 10 раз – до 1,091 миллиона рублей.

Согласно сайту компании, в состав правления "Транснефти" входит 10 человек. При этом вице-президент "Транснефти" Михаил Маргелов, входящий в правление, в июле сообщил, что покидает компанию с 20 июля.