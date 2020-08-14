ВАШИНГТОН, 14 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил, что задержанные танкеры, которые из Ирана доставляли бензин в Венесуэлу, находятся в США.

Министерство юстиции США в пятницу сообщило про конфискацию иранской нефти с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу.

"Было четыре танкера. Они направляются в Хьюстон, они уже там. Иран не должен был этого делать (направлять бензин в Венесуэлу — ред.). Поэтому мы задержали танкеры и направляем их, направили в Хьюстон", — сказал Трамп на пресс-конференции.

В свою очередь источники ранее сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, что власти не конфисковали суда физически. Напротив, американские чиновники при помощи угроз введения санкций в адрес судовладельцев, капитанов и страховщиков, заставили их передать груз. В итоге груз стал собственностью США.