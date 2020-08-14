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МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Чистый убыток "Башнефти" по РСБУ в первом полугодии текущего года составил 3,368 миллиарда рублей против прибыли в 35,036 миллиарда годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка компании уменьшилась на 30,9% и составила 240,548 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась в 3,5 раза — до 29,745 миллиарда рублей.

Убыток от продаж составил 15,415 миллиарда рублей против прибыли в 45,89 миллиарда годом ранее. Себестоимость продаж упала на 14%, до 209,945 миллиарда рублей. Коммерческие расходы сократились на 23,7% и составили 40,956 миллиарда рублей. Общехозяйственные и административные расходы уменьшились на 2,4% и составили 4,205 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства "Башнефти" сократились на 6,8% и на конец полугодия составили 130,231 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства выросли на 2,9%, до уровня в 124,423 миллиарда рублей.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.