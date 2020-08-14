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МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в первом полугодии составила 21,488 миллиарда рублей, сократившись за год в 7,7 раза, говорится в материалах компании.

Убыток до налогообложения составил 41,21 миллиарда рублей против прибыли в 140,183 миллиарда годом ранее.

Выручка в годовом выражении снизилась в 1,5 раза, до 2,279 триллиона рублей, валовая прибыль уменьшилась вдвое, до 475,126 миллиарда.

Прибыль от продаж составила 16,281 миллиарда рублей, сократившись в 23,5 раза. Себестоимость продаж в отчетном периоде сократилась в 1,3 раза, до 1,801 триллиона рублей.

Долгосрочные обязательства с конца прошлого года снизились на 9% и на 30 июня составили 5,802 триллиона рублей, краткосрочные — выросли на 15,8%, до 4,263 триллиона.

Ранее в пятницу "Роснефть" сообщила, что чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, по МСФО в первом полугодии составил 113 миллиардов рублей против прибыли в 325 миллиардов годом ранее, при этом во втором квартале прибыль компании составила 43 миллиарда рублей.