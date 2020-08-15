ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею строительства научно-образовательного кампуса на Камчатке, посвященного новым технологиям "зеленой" энергетики.

В ходе встречи главы правительства с общественностью Камчатки вулканолог Сергей Самойленко рассказал премьеру о планах создания в крае образовательно-научного центра, посвященного новейшим природосообразным технологиям для так называемой регенеративной экономики, способным, в том числе, обеспечить энергонезависимость регионов. Такой центр, по мнению его создателей, мог бы привлечь к решению этих проблем мировых специалистов и привлечь внимание к Камчатке. В центре также предполагается проводить тематические смены для одаренных детей. Самойленко также попросил Мишустина о том, чтобы в попечительский совет центра вошли члены федерального правительства.

"Мне кажется, что идея классная, потому что что-то именно неформальное, не связанное с какой-то формализацией, было бы здорово (сделать). Я сам бы точно его посетил, то, что вы сказали, завораживает, плюс еще посмотреть новые формы, в том числе и развития энергетики", — сказал на это Мишустин.

Он также отметил, что проект будет поддерживать Агентство стратегических инициатив, а в попечительский совет центра могли бы войти представители Минстроя, министерства образования и науки, Минприроды, Ростуризма. "Попросим предложения наших коллег в ваш попечительский совет", — добавил Мишустин.

В свою очередь, губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что для строительства данного центра будет предоставлен земельный участок в курортной зоне Паратунка. "Для меня является приоритетом первого порядка как раз создание таких точек притяжения, магнитов для детей, для молодежи… Это будет не просто земельный участок с палаточным лагерем или кампусом, который мы сделаем, а это будет звучащая на всю страну точка притяжения, с которой люди действительно будут узнавать, что Камчатка — это место, где не только можно посмотреть медведей или поймать рыбу, но и изменить свое сознание", — отметил губернатор.