МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Куратор работ по созданию в России перспективного смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива для ядерных энергетических реакторов на быстрых нейтронах, необходимых для развития атомной энергетики, заместитель генерального директора — директор отделения предприятия Росатома "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, Москва) Михаил Скупов награжден почетной грамотой президента России.

Указ главы государства опубликован в субботу на официальном портале правовой информации. Согласно тексту указа, Скупов награжден за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу.

Скупов руководит центром ответственности по созданию ядерного СНУП-топлива в рамках проектного направления "Прорыв" Росатома.

Российская атомная отрасль осваивает технологии, необходимые для решения стратегической задачи по созданию в России замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. В таком цикле будет создан "круговорот" ядерного топлива. В результате за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Для реакторов на быстрых нейтронах в России в рамках стратегического проекта Росатома "Прорыв" разработано и успешно проходит экспериментальную проверку плотное смешанное нитридное уран-плутониевое СНУП-топливо на основе нитридов — химических соединений урана и плутония с азотом. СНУП-топливо имеет ряд преимуществ как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения безопасности.

Проходящие реакторные испытания подтвердили безопасность СНУП-топлива, ранее сообщил специальный представитель Росатома по международным и научно-техническим проектам, руководитель проектного направления "Прорыв" Вячеслав Першуков.

Помимо Скупова, почетной грамотой президента России награждены еще 26 работников атомной отрасли РФ. А еще почти полсотни сотрудникам различных предприятий Росатома объявлена благодарность главы государства.