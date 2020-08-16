КЕМЕРОВО, 16 авг — ПРАЙМ. Добыча угля на участке шахты "Ерунаковская-8", где в результате обрушения породы пострадали четыре горняка, один из которых погиб, приостановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности региона.

Сообщалось, что сигнал об обрушении породы в шахте поступил в субботу в 16.10 местного времени (12.10 мск), травмы получили четыре горняка. Прокуратура по данному факту организовала на предприятии проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ. Позже источник сообщил, что один из четырех пострадавших горняков скончался.

"Добыча на участке остановлена, идёт расследование", – сказали РИА Новости в пресс-службе департамента.

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте предприятия, шахта "Ерунковская-8" входит в состав Распадской угольной компании. Кроме "Ерунковской-8", в состав компании входят шахты "Алардинская", "Есаульская", "Осинниковская", "Усковская", "Распадская" и "Распадская-Коксовая", а также разрезы "Распадский" и "Распадский-Коксовый".