МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Европе невыгодно закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США из-за высокой цены, подчеркнул министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель, свое мнение он высказал в интервью RT Deutsch.

По словам министра, американцы используют особые методы добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем газ. Тем самым удорожание себестоимости топлива происходит за счет необходимости конвертации газа в жидкость, а также сложной логистики в процессе транспортировки.

Как полагает Пегель, с учетом изложенного выше в США реально опасаются, что их продукт не выдержит ценовой конкуренции на континенте.

Прокомментировал он и препятствия со стороны Белого дома в реализации проекта газопровода "Северный поток-2". Он констатировал, что давление со стороны американцев давно беспокоит компании и акционеров, которые участвуют в строительстве."

Вероятно, сейчас на дне Балтийского моря должно "лежать" около 10 млрд евро, так что основания завершить проект есть у всех заинтересованных лиц. И, кстати, эти основания существуют и в Германии, и внутри Европейского союза, потому что нам и дальше будут нужны большие объёмы газа", — подчеркнул Кристиан Пегель.