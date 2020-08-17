ПЯТИГОРСК, 17 авг /ПРАЙМ/. Цены на газ и бензин резко выросли в Дагестане после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в управлении ФАС по региону.

По данным исследования РИА Новости, Дагестан стал последним в рейтинге регионов по доступности бензина. На среднюю в республике зарплату в месяц можно купить 535 литров бензина АИ-92, тогда как в ставшем лидером Ямало-Ненецком автономном округе на среднюю зарплату можно приобрести 2160 литров в месяц. В Дагестане, по данным на конец июля, цена на литр АИ-92 составляла 45,58 рубля, цена увеличилась на 4,2% с начала года.

"В Дагестане все заправочные станции принадлежат индивидуальным предпринимателям, крупных сетевых АЗС в регионе нет. Жалобы, конечно, поступают. Мы мониторим ситуацию, но монополистов на этом рынке в Дагестане нет, а мы занимаемся только ими", — рассказали в ведомстве.

По словам собеседника агентства, цены выросли и на газ, и на бензин.

"Еще до пандемии газ в Махачкале стоил 12 рублей, во время пандемии — 16-17 рублей. А после снятия ограничений цена на газ резко выросла до 26 рублей. На бензин цена также выросла, на 1-2 рубля. В ситуации, когда цена на газ резко упала до 12 рублей, мы наблюдали нарушение закона, и направили запросы во все крупные заправки в Махачкале. К сожалению, не все на них ответили, некоторые АЗС заплатили штраф", — рассказали в ведомстве.