МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в первом полугодии 2020 года снизилась на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 42,029 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка компании снизилась на 8,4%, до 476,657 миллиарда рублей. Показатель EBITDA составил 61,427 миллиарда рублей, снизившись на 21,4%.

Группа "Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Акционеры — государственный "Роснефтегаз" (27,63%), Федеральная сетевая компания (8,57%). Квазиказначейский пакет акций, принадлежащий "Интер РАО Капитал", составляет 29,56%. Доля акций в свободном обращении — 34,24%.