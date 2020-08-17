МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК) в первом полугодии 2020 года снизилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,249 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Выручка компании снизилась на 3,1% — до 82,396 миллиарда рублей. Операционные расходы сократились в годовом выражении на 2,8% — до 73,474 миллиарда рублей.

МОЭК — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания и ее "дочки" также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья. Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК является "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество "Газпрома").