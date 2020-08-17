МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Структура Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — ООО "РФПИ Управление инвестициями-8", стала владельцем 5,5% акций компании "Энел Россия", следует из материалов энергокомпании.

"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 1 959 157 833 / 5,5387%", — говорится в сообщении.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,6 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысячи Гкал/ч по выработке тепла. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании – 56,43%, PFR Partners Fund I Limited — 19,03%, доля прочих миноритарных акционеров – 24,54%.