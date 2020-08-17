КИЕВ, 17 авг — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" предложила потребителям новый тариф, в рамках которого цена на газ фиксируется на год на уровне месяца, когда был подключен тариф.

"С сегодняшнего дня клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут покупать газ по фиксированной летней цене и использовать ее в течение 12 месяцев. По условиям тарифа, цена газа фиксируется на год. Предоплата не нужна. То есть можно зафиксировать цену газа сейчас и застраховать себя от роста рыночных цен зимой", — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что если заказать годовой тариф в августе, то с 1 сентября в течение следующих 12 месяцев оплата за газ будет производиться по августовской цене 4,73 гривны за кубометр (0,17 долларов).

"В сентябре цена газа по тарифу "Годовой" будет пересмотрена и может возрасти, но для клиентов, которые приобрели газ по августовской цене, ничего не изменится", — пояснили в компании.

Ранее в августе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что цена на газ для населения Украины в середине осени может вырасти на 40%.