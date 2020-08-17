МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вынесла решение по делу о скачке цен на топливо на бирже в 2018 году, признав двух нефтетрейдеров — АО "Солид — товарные рынки" и ООО "А-Ойл" — виновными в картельном сговоре и нарушении закона о конкуренции, сообщил журналистам начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев.

"ФАС России признала АО "Солид — товарные рынки" и ООО "А-Ойл" виновными в заключении картельного соглашения и нарушении пп. 1,2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции", — сказал Тенишев, слова которого передала пресс-служба ФАС.

ФАС в феврале 2019 года возбудила дело против этих нефтетрейдеров в связи со скачком цен на топливо на бирже весной 2018 года. Трейдеров подозревали в картельном сговоре на биржевых торгах на СПбМТСБ. Их действия, по мнению ФАС, могли привести к росту цен на бензин Аи-92, Аи-95 и Аи-98. Однако из-за судебного разбирательства, инициированного трейдерами, которые пытались доказать незаконность возбуждения дела, рассмотрение прошлось приостановить. В июне 2020 года Арбитражный суд Московского округа признал возбуждение ФАС дела законным.

Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета 2018 года. Кабмин в той ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая.