МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа в России в июле снизился второй месяц подряд, на этот раз показатель сократился на 11,6% к аналогичному периоду прошлого года — до 2,2 миллиона тонн, говорится в сообщении Росстата.

В то же время в месячном выражении производство СПГ выросло на 8,9%, а с начала года оно достигло 17,6 миллиона тонн, что на 4,5% больше год к году.

"Производство сжиженного газа достигло в июле 2,2 миллиона тонн, что на 8,9% больше, чем месяцем ранее, но на 11,6% меньше, чем в июле 2019 года. В производстве СПГ с января по май 2020 года наблюдался рост по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, однако с июня текущего года показатели производства по данному виду продукции снижаются", — сообщил Росстат.

При этом добыча природного газа в России по итогам семи месяцев текущего года снизилась на 11,4% к аналогичному периоду прошлого года — до 335 миллиардов кубометров. В том числе в июле показатель составил около 41 миллиарда кубометров, что на 11,4% ниже уровня июля 2019 года, но на 2,5% больше июня 2020 года.

Что касается добычи попутного нефтяного газа (ПНГ), то в январе-июле она выросла на 3,4% в годовом выражении — до 55,7 миллиарда кубометров. По итогам же только июля показатель вырос на 1,5% к аналогичному месяцу прошлого года и на 4,5% к июню текущего года — до 7,5 миллиарда кубометров, также следует из сообщения службы.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2019 году выросло на 47,7% — до 29,5 миллиона тонн, добыча природного газа — на 0,8%, до 644 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 6,9%, до 94,7 миллиарда кубометров.